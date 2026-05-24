24 мая 2026 в 18:54

Мужчина ранил пьяных подростков, напавших на него с ружьем и ножом

Мужчина открыл стрельбу при нападении пьяных подростков с ножом в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Сергиевом Посаде произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали двое подростков, сообщили в подмосковной полиции. По данным МВД, вечером 23 мая в полицию поступило сообщение о стрельбе возле дома на Кирпичной улице.

Прибывшие на место сотрудники установили, что у местного жителя 1992 года рождения произошла ссора с тремя молодыми людьми, находившимися в состоянии опьянения. Один из участников конфликта, как уточнили в полиции, угрожал мужчине ножом. После этого мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Компания скрылась, однако позже двое молодых людей вернулись с пневматическим ружьем и продолжили конфликт.

Направляя оружие в сторону гражданина, после чего повалили его на землю. В ответ последний совершил несколько выстрелов в сторону нападавших, — сказано в сообщении.

Пострадавших 2008 и 2010 годов рождения госпитализировали с телесными повреждениями. Стрелявшего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее драка со стрельбой произошла около одного из домов в Одинцово. Трое пострадавших в возрасте от 40 до 45 лет с телесными повреждениями обратились за медицинской помощью. Шестеро участников конфликта в возрасте от 36 до 43 лет были доставлены в отдел.

Подмосковье
МВД
полиция
травматическое оружие
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

