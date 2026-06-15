Иркутская станция переливания крови победила на XI Всероссийской премии

Станция переливания крови из Иркутской области победила на XI Всероссийской премии «СоУчастие», сообщает Angarsky. Также проект «Умное донорство» получил награду в номинации «Золотые стандарты донорства».

Продолжаю сдавать кровь нуждающимся, горжусь людьми, которые отдают частичку себя, чтобы помочь людям. Благодарю вас, — заявил один из комментаторов, почетный донор России.

Главный врач учреждения Максим Зарубин лично забрал статуэтку в Москве. Система «Умное донорство» предотвращает очереди и дефицит редких фенотипов, используя принцип светофора: красный — острая необходимость, желтый — относительная потребность, зеленый — нормальные запасы.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что гражданам РФ следует повысить выплаты донорам за сдачу крови и учредить систему званий «Почетный донор России». Он отметил, что льготы и выплаты за донорство во многих регионах значительно уступают московским, а текущая годовая выплата составляет всего 19 497 рублей.