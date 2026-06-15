Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 10:53

Иркутская станция переливания крови победила на XI Всероссийской премии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Станция переливания крови из Иркутской области победила на XI Всероссийской премии «СоУчастие», сообщает Angarsky. Также проект «Умное донорство» получил награду в номинации «Золотые стандарты донорства».

Продолжаю сдавать кровь нуждающимся, горжусь людьми, которые отдают частичку себя, чтобы помочь людям. Благодарю вас, — заявил один из комментаторов, почетный донор России.

Главный врач учреждения Максим Зарубин лично забрал статуэтку в Москве. Система «Умное донорство» предотвращает очереди и дефицит редких фенотипов, используя принцип светофора: красный — острая необходимость, желтый — относительная потребность, зеленый — нормальные запасы.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что гражданам РФ следует повысить выплаты донорам за сдачу крови и учредить систему званий «Почетный донор России». Он отметил, что льготы и выплаты за донорство во многих регионах значительно уступают московским, а текущая годовая выплата составляет всего 19 497 рублей.

Регионы
Иркутская область
доноры
центры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог опровергла мифы о пользе альтернативного молока
Кевин Спейси рассказал об отношении людей, пока он был под следствием
Палестинцы захотели увидеть Россию в роли посредника по сектору Газа
Десятки домов подтопило в Краснодаре после ливней
Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на автобус в Горловке
«Нет справедливости»: Спейси объяснил, где искать настоящее правосудие
В Узбекистане владельцев авто одной категории обяжут платить по $1000 в год
Спейси высказался о культуре отмены в Голливуде в беседе с Собчак
Гастроэнтеролог объяснила, какую еду опасно покупать в магазинах
На юго-востоке Москвы полностью выгорела кабина «Газели»
Цена нефти Brent упала впервые с марта
Раскрыта причина смерти актрисы Татьяны Плетневой
В Магнитогорске задержали сбившего нескольких человек водителя
Лукашенко объяснил, в чем отличие подготовок к войне Белоруссии и США
Киев в огне и дыму пожаров: удары по Украине 15 июня, был ли «Орешник»
Раскрыто, как мошенники обманывают туристов еще до начала отпуска
Назван важный промежуточный итог войны Ирана и США
Юрист ответил, кто сможет получить новую семейную выплату
Умерла «ангел-хранитель» и «пятый участник» легендарной группы ABBA
Рынок автотранспорта в России показал резкое падение продаж
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.