В Саратове умер защитник блокадного Ленинграда Николай Соков В Саратове в 103 года ушел из жизни ветеран ВОВ Николай Соков

В Саратове скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Николай Иванович Соков, сообщил глава города Игорь Молчанов в своем канале на платформе МАКС. Его не стало на 104-м году жизни.

Сегодня, 15 июня, на 104-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Саратова Соков Николай Иванович, — говорится в сообщении.

Соков родился 16 октября 1922 года в Тамбове. В 1940 году он поступил в Ленинградское военное училище зенитной артиллерии. В начале Великой Отечественной войны его досрочно выпустили лейтенантом и направили в прожекторный батальон 196-го зенитного полка в Горьком (ныне Нижний Новгород). Батальон участвовал в обороне Ленинграда и обеспечивал безопасность «дороги жизни». Победу Соков встретил в Таллине, где женился в мае 1945 года.

После войны он продолжил службу в войсках противовоздушной обороны. С 1951 по 1953 годы выполнял интернациональный долг в Корее, возглавляя прожекторную роту. После отставки Соков переехал в Саратов и в 1965 году начал работать в городском совете депутатов, где проработал 36 лет. За заслуги был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За победу над Германией» и «За боевые заслуги».

Ранее в Тульской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Федосеев. Почетному гражданину города-героя Тулы было 102 года.