Перечислены категории пенсионеров, которым повысят выплаты в 2027 году Доцент Иванова-Швец: в 2027 году в России в два этапа повысят все пенсии

Все виды пенсий в России вырастут в 2027 году, однако сроки и методы выплат будут зависеть от экономической ситуации, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Под повышение попадут страховые, социальные, накопительные пенсии, а также выплаты для военных и перерасчеты для работающих граждан.

Все виды пенсий повышаются ежегодно в обязательном порядке, размеры зависят от вида пенсий. Итоговый размер повышения будет определен после оценки экономической ситуации ближе к концу года, — сказала Иванова-Швец.

Эксперт уточнила, что привычный порядок индексации страховых пенсий по старости может быть изменен: вместо единой индексации 1 января 2027 года запланированы два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля. При этом порядок индексации социальных пенсий останется прежним и запланирован на 1 апреля.

Кроме того, в течение года ожидается пересмотр доплат для определенных групп пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. По словам Ивановой-Швец, с 1 августа 2027 года также предусмотрен плановый перерасчет выплат для работающих пенсионеров и повышение накопительных пенсий. В октябре ожидается рост пенсий военных за счет плановой индексации.

Ранее стало известно, что в мае 2026 года средняя пенсия трудоустроенных граждан России превысила отметку в 30 тыс. рублей в 10 субъектах РФ. В целом по стране этот показатель составляет 23 721 рубль.