Победа над раком, «Миротворец», смерть мужа: как живет Дарья Донцова

Дарья Донцова (настоящее имя — Агриппина) прославилась как автор иронических детективов. Что известно о ее личной жизни и борьбе с онкологическим заболеванием?

Чем прославилась Донцова

Писательница создала свою первую книгу в онкологической реанимации, чтобы отвлечься от болезни. Она долгое время боролась с раком груди. За 2,5 года Донцова перенесла четыре операции и 18 курсов химиотерапии. В декабре 1999 года, находясь в больнице, она выпустила свои первые три детективных романа — «Крутые наследнички», «За всеми зайцами» и «Дама с коготками». Эти произведения стали частью цикла «Любительница частного сыска Даша Васильева».

Литератор написала более 300 детективных романов, общий тираж которых превысил сотни миллионов экземпляров. Каждый цикл ее произведений имеет своих преданных поклонников. Некоторые книги стали настолько популярными в России, что по ним сняли сериалы: «Любительница частного сыска Даша Васильева», «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» и «Джентльмен сыска Иван Подушкин».

В 2009 году Донцову занесли в Книгу рекордов России как самого плодовитого автора детективных романов (100 детективов за 10 лет). Продуктивность Донцовой провоцировала слухи о том, что над произведениями работает целая команда писателей, однако эта версия осталась на уровне домыслов.

В 2017 году в честь дня рождения писательницы министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении Донцовой медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».

Что Донцова говорила о своей болезни

Дарья Донцова на протяжении многих лет открыто рассказывает о своем опыте борьбы с онкологическим заболеванием. Она честно признается, что процесс лечения был длительным и сложным.

Дарья Аркадьевна рекомендует сохранять оптимизм, так как позитивное мышление способствует быстрому выздоровлению. Донцова на своем примере доказала, что рак не является фатальным диагнозом, а современная медицина обладает впечатляющими возможностями.

Дарья прошла через несколько операций, долгое лечение и множество курсов химиотерапии. Донцова также призналась, что перестала считать процедуры после 18-й.

«Я перестала считать эти химии на 18-ой, их было больше. Я думаю, что меня спасла глупость с одной стороны. Я была абсолютно уверена, что меня вылечат, у меня не было никакого сомнения. Я верила в нашу медицину», — отмечает Донцова.

Как сложилась личная жизнь Донцовой

Писательница вступала в брак трижды. Первые два замужества принесли ей много страданий: мужья изменяли ей, и она оставалась одна, сталкиваясь с трудностями, включая финансовые проблемы. В первом браке у Донцовой появился сын Аркадий, который впоследствии подарил ей внука Никиту.

Третье замужество стало для Донцовой источником истинного счастья. Она нашла личное счастье с психологом Александром Донцовым, когда вышла за него замуж в 1983 году. В этом браке у них родилась дочь Мария, которая в 2015 году подарила им внука Михаила.

Знакомые считали супругов идеальной парой. Донцов поддержал и тогда, когда той диагностировали рак молочной железы.

В феврале 2023 года в телепрограмме «Секрет на миллион» Дарья Донцова сообщила, что у ее супруга диагностировали рак кишечника третьей стадии. Мужчине сделали операцию и провели несколько сеансов химиотерапии.

«О себе никогда не переживала, а вот в отношении мужа впала в истерику», — признавалась писательница.

Супруг автора детективов до последнего оставался в сознании и перед смертью успел попрощаться с близкими. В марте 2023 года его не стало. По словам писательницы, кончина мужа стала для нее ударом.

«Когда скончался муж, у меня были мысли навсегда уйти», — сказала Донцова.

Писательница нашла смысл жизни благодаря церкви. Еще до смерти мужа Донцова приняла крещение и несколько раз совершала паломничества.

Какова политическая позиция Донцовой

Весной 2025 года Дарью Донцову внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Она посещала в госпитале бойцов Вооруженных сил РФ, раненных в бою в зоне военной спецоперации.

Писательницу включили в список за якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины». Кроме того, ее обвиняют в «героизации военных преступников» и пропаганде.

«Миротворец» также призвал правоохранительные органы рассматривать публикацию о Донцовой как заявление о совершении ею деяний против «мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

Чем сейчас занимается Донцова

Донцова сейчас продолжает заниматься творчеством. В 2026 году вышло несколько новых детективов: «Фанера Милосская», «Лампа разыскивает Алладина», «Квазимодо на шпильках», «Шекспир курит в сторонке», «Ботаник на рыбалке» и другие. В мае на международном книжном салоне в Петербурге писательница представила свой 290-й роман — «Ботаник на рыбалке».

Также Дарья участвует в публичных мероприятиях. Например, в июне 2026 года она была на книжном фестивале «Красная площадь»: там прошла ее встреча с читателями и презентация автобиографической книги «Записки счастливой прихожанки».

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