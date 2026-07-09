Биография, личная жизнь, отношение к СВО: где сейчас Екатерина Гусева

Биография, личная жизнь, отношение к СВО: где сейчас Екатерина Гусева

Народной артистке России Екатерине Гусевой 9 июля исполняется 50 лет. Как сложилась карьера актрисы, что известно о ее личной жизни и политической позиции?

Как прославилась Гусева

Екатерина Гусева родилась 9 июля 1976 года в Москве. После школы она получила диплом актрисы в Щукинском театральном институте.

Кинодебют актрисы состоялся в 1997 году в триллере под названием «Змеиный источник». Однако настоящую популярность ей принес сериал «Бригада», где она исполнила роль Ольги Суриковой, жены Саши Белого. К настоящему времени в ее фильмографии насчитывается свыше 70 работ, среди которых такие известные фильмы, как «Есенин», «Беглянки», «Фотограф», «Тонкий лед», «Тобол», «Казанова», «Черная кошка», «Разбитое зеркало» и многие другие.

Гусева в 2001 году была утверждена на роль Кати Татариновой в мюзикле «Норд-Ост». 23 октября 2002 года, когда террористы захватили заложников в Театральном центре на Дубровке, у актрисы был выходной, но она отправилась к театру и вместе с другими артистами находилась неподалеку вплоть до окончания спасательной операции.

В настоящее время Гусева продолжает творческую деятельность. В начале года актрису утвердили на одну из главных ролей — Елены Авериной — в костюмированном сериале «История его служанки». Премьера состоялась в июне в онлайн-кинотеатрах.

Кроме того, актриса продолжает служить в труппе театра имени Моссовета. Также она участвует в антрепризных постановках.

С 2016 года она ведет программу «Романтика романса» на телеканале «Культура». После смерти Евгения Кунгурова в 2024 году ее соведущим стал Александр Олешко. Помимо съемок выпусков, Екатерина дает сольные концерты. Осенью 2026 года запланирован ее большой сольный концерт «Катюша» в Государственном Кремлевском дворце.

Как сложилась личная жизнь Гусевой

Екатерина Гусева с 1996 года замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным. У них двое детей — Алексей и Анна. Сын окончил МГИМО и стал предпринимателем, следуя примеру отца. Дочь занимается музыкой и посещает музыкальную школу.

«На четвертом курсе я познакомилась с Володей и, окончив институт, вышла замуж. С тех пор я под его крылом. Наверное, это генетика: как и мои мама с папой, бабушки с дедушками, я очень быстро определилась с выбором человека, с которым захотела прожить всю жизнь. Не то чтобы я выбирала, искала… Нет. Небо мне подарило — вот и все», — рассказывала она.

Говорила ли Гусева об СВО

Екатерина Гусева активно участвует в поддержке спецоперации. Она регулярно посещает Донбасс с концертами и с целью оказания гуманитарной помощи. Также она встречается с российскими военнослужащими в госпиталях.

Актриса выступает за идею воспитания патриотизма у детей. Она подчеркивает, что молодые люди во многом ориентируются на своих родителей.

«Меня дочь вчера спросила: „Мам, ты за что — за мир или за победу?“ В лоб прям — тум! Я сказала: „Понимаешь, сейчас ситуация такая, что мир без победы невозможен. Нам нужно победить, и тогда будет мир. А без нашей победы над злом, если добро не победит зло, то никакого мира не будет“», — делилась артистка.

Читайте также:

Кража Telegram-каналов, личная жизнь, покушение: где сейчас Собчак

Шурыгину отправили в СИЗО по делу об изготовлении порно: что известно

Наркотики, недвижимость в США, мнение об СВО: как живет Диана Арбенина