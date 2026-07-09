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09 июля 2026 в 04:30

Возвращение в Россию, рак, Началова: где сейчас Евгений Алдонин

Евгений Алдонин Евгений Алдонин Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
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Бывший капитан сборной России по футболу Евгений Алдонин вернулся в Москву из Германии, чтобы продолжить лечение онкологического заболевания. Что известно о самочувствии спортсмена, как сложилась его жизнь?

Что известно о состоянии Алдонина

Как рассказал друг бывшего полузащитника и экс-игрок национальной команды Дмитрий Булыкин, Алдонин находился в ФРГ почти год.

«Женя в Москву приехал, сейчас продолжает лечение здесь. Конечно, пока еще до конца ничего не ясно, но то, что он уже в Москве, это уже хорошо. Он там почти целый год лечился за границей», — сказал Булыкин.

Он отметил, что они провели время вместе и сыграли в падел против хоккеистов Евгения Малкина и Ильи Ковальчука. Булыкин надеется, что это поднимет настроение Алдонину и ускорит его выздоровление.

22 ноября в новостях появилось сообщение о серьезном заболевании Алдонина. Сообщалось, что игроку предстоит длительное и дорогостоящее лечение.

Сам Алдонин в ноябре подтвердил, что борется с раком поджелудочной железы, выразил надежду на выздоровление и подтвердил, что у него есть шансы на ремиссию.

Футбольное сообщество выразило поддержку Евгению Алдонину. Российская премьер-лига инициировала кампанию по сбору средств на его лечение.

«Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть, за них изо всех сил держусь», — обратился спортсмен к неравнодушным.

В апреле Дзагоев заявил, что Евгений не падает духом в борьбе с онкологией. Он рассказал, что находится на связи со своим другом, пока тот в Германии.

«Женя бодрячком, духом не падает. Говорит: „Жду не дождусь, когда приеду. Посмотрю, насколько вы прибавили“. Дай бог ему крепкого здоровья», — сказал Дзагоев.

Алдонин завершил карьеру в 2019 году. Большую ее часть футболист провел в составе ЦСКА, с которым дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА. За национальную команду Алдонин принял участие в 29 матчах.

Как сложилась личная жизнь Алдонина

У Евгения Алдонина трое детей. Старшая дочь Вера родилась в его первом браке с певицей Юлией Началовой. Сын Артем и дочь Анжелика появились на свет во втором браке с Ольгой.

После смерти Юлии Началовой Вера осталась жить с бабушкой и дедушкой, родителями Юлии, Виктором и Таисией Началовыми. Ее крестная мать, певица Лариса Долина, тоже заботилась о девочке. Алдонин тоже поддерживал дочь. Сейчас Вера совершеннолетняя, она учится на втором курсе ВГИКа.

Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Ее смерть стала результатом сочетания различных факторов и хронических заболеваний. У певицы были и другие проблемы со здоровьем. В начале 2000-х она боролась с анорексией. Позже, уже после рождения дочери, ей сделали неудачную маммопластику. Во время операции в организм попала инфекция, которая вызвала сепсис (заражение крови), что привело к серьезным проблемам с почками.

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Евгений Алдонин
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