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08 июля 2026 в 17:43

Больной раком экс-капитан сборной России вернулся на родину

Экс-игрок сборной России Алдонин вернулся из ФРГ в Москву для лечения от рака

Евгений Алдонин Евгений Алдонин Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
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Бывший капитан сборной России по футболу Евгений Алдонин вернулся из Германии в Москву для продолжения лечения от онкологического заболевания, сообщил РИА Новости друг бывшего полузащитника и экс-игрок национальной команды Дмитрий Булыкин. По его словам, Алдонин находился в ФРГ почти год.

Женя в Москву приехал, сейчас продолжает лечение здесь. Конечно, пока еще до конца ничего не ясно, но то, что он уже в Москве, это уже хорошо. Он там почти целый год лечился за границей, — сказал Булыкин.

Он добавил, что им удалось провести время вместе и сыграть в падел против хоккеистов Евгения Малкина и Ильи Ковальчука. Булыкин выразил надежду, что хорошее настроение поможет Алдонину быстрее оправиться от тяжелой болезни.

В декабре прошлого года РФС сообщил, что у Алдонина выявлено тяжелое онкологическое заболевание. Российская премьер-лига совместно с ПФК ЦСКА объявили сбор средств для помощи семье бывшего футболиста.

Позже стало известно, что рак обнаружили у бывшего главного тренера «Кубани» и московского «Динамо» Дана Петреску. Румынский специалист проходит курс химиотерапии и находится в тяжелом состоянии.

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