У бывшего тренера «Динамо» обнаружили рак

Daily Mail сообщает, что у 57-летнего экс-защитника «Челси» Дана Петреску диагностировали рак. По информации газеты, бывший тренер российских футбольных клубов «Динамо» и «Кубань» проходит курс химиотерапии и находится в тяжелом состоянии.

У легенды «Челси» Дэна Петреску в возрасте 57 лет диагностирован рак , и, как сообщается, его состояние «очень серьезное», — сказано в материале.

Как пишет Daily Mail, в начале декабря Петреску похудел примерно на 32 килограмма, но начал восстанавливаться после лечения методами китайской медицины. Однако, как отметил президент Футбольной лиги Румынии Джино Йоргулеску, ситуация остается деликатной и вызывает серьезную тревогу.

Пусть бог поможет Дану поправиться, пусть найдется лечение, — сказал Йоргулеску.

Петреску выступал за «Челси» с 1995 года 2000. В английском ФК он выиграл пять трофеев и стал первым иностранцем клуба с более чем 100 матчами.

После завершения игровой карьеры он стал тренером и работал в многочисленных клубах, включая несколько команд в Румынии и за ее пределами. Петреску также возглавлял сборную Румынии и добивался успехов на национальном уровне в качестве наставника.

Ранее чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов сообщил, что бывший капитан сборной России Евгений Алдонин продолжает заниматься спортом, несмотря на прохождение химиотерапии и перенесенные операции. Он охарактеризовал футболиста как очень активного и неугомонного человека.