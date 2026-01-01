В «Челси» уволили главного тренера

Итальянский тренер Энцо Мареска перестал быть наставником футбольного клуба «Челси», говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте команды. Решение сменить наставника было принято с учетом серьезных целей, стоящих перед коллективом одновременно в четырех соревнованиях, включая отборочный этап Лиги чемпионов.

Поскольку перед командой по‑прежнему стоят ключевые задачи в четырех турнирах (в том числе квалификация в Лигу чемпионов), Энцо и клуб считают, что смена тренера даст команде наилучший шанс вернуть сезон в нужное русло. Мы желаем Энцо успехов в будущем, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский предприниматель Роман Абрамович оспаривает требование британских властей и отказывается перечислять Украине средства от продажи футбольного клуба «Челси». Бизнесмен нанял сильнейших юристов для борьбы за свои активы.

До этого экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что Абрамович может вернуться в мир футбола и приобрести новый клуб. Червиченко считает, что Абрамович может купить как российский, так и зарубежный клуб. У него, по словам Червиченко, сохраняются деловые связи с Турцией. На данный момент неизвестно, планирует ли Абрамович покупку клуба.