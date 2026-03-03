Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 10:24

Названа причина, почему Украина чаще использует собственное оружие

Военэксперт Кнутов: арсеналы НАТО опустеют из-за конфликта на Ближнем Востоке

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Конфликт на Ближнем Востоке приведет к истощению арсеналов НАТО, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Таким образом, по его словам, Украине не следует рассчитывать на поставки современного вооружения со стороны Альянса.

Что касается поставок современных видов оружия из европейских стран: крылатых ракет типа Storm Shadow или SCALP, я думаю, что они на Украину не попадут. Мы видим, как французский авианосец «Шарль де Голль» и другие корабли движутся в сторону Ирана. Великобритания заявила, что она готова фактически выступить против Тегерана. Оружие странам НАТО понадобится в первую очередь как для борьбы с иранцами, так и для последующего создания арсеналов и их пополнения. Отсюда попытки [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) делать непосредственно оружие на своей территории либо собирать его как конструктор из тех деталей, которые поступают из стран Евросоюза, — объяснил Кнутов.

Он отметил, что ракету «Фламинго» производят в Дании, систему наведения и электронику — в Германии. Корпуса для нее, по словам эксперта, изготавливают из композитных материалов, производимых во Франции и Англии, а двигатели — это старые модели, оставшиеся со времен СССР. Таким образом, указал Кнутов, Украина пытается выйти из трудного положения, но оно будет лишь усугубляться.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты почти исчерпали запасы некоторых ракет из-за продолжающегося конфликта в Иране. В частности, это касается Tomahawk. В скором времени США могут столкнуться с дефицитом перехватчиков SM-3.

