Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом — предпринимателем и основателем знаменитого бродячего цирка в XIX веке в США. По словам главы Белого дома, Барнум мог продать что угодно и когда угодно, причем вне зависимости от того, работает оно или нет.

Сонный [экс-президент США] Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому. — NEWS.ru). Сотни миллиардов долларов, — подчеркнул Трамп.

Барнум прославился в том числе как создатель музея диковин в Нью-Йорке и организатор сенсационных выставок и гастролей. Помимо всего прочего, его считают одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, работающих по формуле «публике нужно зрелище».

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком выразил мнение, что противостояние США, Израиля и Ирана негативно сказывается на Украине и Зеленском. Бизнесмен отметил, что мировой фокус смещается на Ближний Восток, поэтому Киев начнет получать меньше вооружений.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский, поддерживая действия против Ирана, не осознает, что Киеву грозит дефицит поставок западного оружия. По его словам, это свидетельствует об «ограниченности» политика.