Президент Украины Владимир Зеленский, поддерживая действия против Ирана, не осознает, что Киеву грозит дефицит поставок западного оружия, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, опубликованным на сайте движения, это говорит об «ограниченности» Зеленского.

[Зеленский] полностью поддерживает войну в Персидском заливе, которая не может не ударить по его режиму, чем бы она ни закончилась. Это говорит о полной ограниченности нелегитимного <...> Новая война создаст дефицит поставок западного оружия его хунте, — написал Медведчук.

По мнению политика, конфликт в Персидском заливе может привести к росту мировых цен на нефть. Это, в свою очередь, создаст трудности для энергетического сектора Украины и усилит позиции России в этом вопросе.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что в связи с тем, что президент США Дональд Трамп сфокусировался на Ближнем Востоке, Украина и ее президент Владимир Зеленский оказались в сложной ситуации. Он также подчеркнул, что для Зеленского это может означать «конец».