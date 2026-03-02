Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 10:10

Медведчук указал на промах Зеленского

Медведчук: Зеленский не понял, что останется без поставок оружия

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/ РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский, поддерживая действия против Ирана, не осознает, что Киеву грозит дефицит поставок западного оружия, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, опубликованным на сайте движения, это говорит об «ограниченности» Зеленского.

[Зеленский] полностью поддерживает войну в Персидском заливе, которая не может не ударить по его режиму, чем бы она ни закончилась. Это говорит о полной ограниченности нелегитимного <...> Новая война создаст дефицит поставок западного оружия его хунте, — написал Медведчук.

По мнению политика, конфликт в Персидском заливе может привести к росту мировых цен на нефть. Это, в свою очередь, создаст трудности для энергетического сектора Украины и усилит позиции России в этом вопросе.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что в связи с тем, что президент США Дональд Трамп сфокусировался на Ближнем Востоке, Украина и ее президент Владимир Зеленский оказались в сложной ситуации. Он также подчеркнул, что для Зеленского это может означать «конец».

Владимир Зеленский
Украина
Виктор Медведчук
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий
Россиян предупредили о подорожании цветов в преддверии 8 Марта
Актриса Снигирь «подсела» на магний из-за потопа
Стало известно о состоянии единственного выжившего в Прикамье туриста
В Кузбассе предъявлено обвинение по делу об убийстве двух человек
В США раскрыли, какую слабость Трампа обличила ситуация с Ираном
«Лечь под США»: политолог о вероятности участия Европы в войне против Ирана
Раскрыты новые подробности дела о теракте на Крымском мосту
Причастный к теракту на Крымском мосту проведет остаток жизни в тюрьме
«Ставят ребром»: Медведчук объяснил, почему переговоры с Западом невозможны
Медведчук указал на промах Зеленского
Раскрыто, зачем Трамп на самом деле развязал войну с Ираном
В Госдуме ответили, по какому региону ударит блокада Ормузского пролива
Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения в него
«Короля губ» нашли мертвым в отеле
Жители Кузбасса пожаловались на торчащие штыри на пути в местную школу
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Гудок грузовика спас мужчину от огромного медведя
«Над нами военный самолет»: россияне в ОАЭ описали обстановку после ударов
Россиянка пришла в магазин с ведрами и обчистила витрины с сыром
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.