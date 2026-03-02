Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 11:35

Экс-сенатор Джабраилов поделился переживаниями в своем последнем видео

Экс-сенатор Джабраилов записал видео о ситуации в ОАЭ за 12 часов до смерти

Умар Джабраилов Умар Джабраилов Фото: t.me/u_dzhabrailov_official
Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов в своем Telegram-канале опубликовал видео за 12 часов до собственной смерти. В нем он поделился переживаниями насчет ситуации в Объединенных Арабских Эмиратах с российскими туристами на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.

По его словам, знакомые присылали ему видео взрывов, которые происходят в ОАЭ. Бизнесмен выразил крайнюю обеспокоенность из-за нахождения в стране большого числа граждан РФ и пожелал, чтобы беда их миновала.

Ранее сообщалось, что фотографию Джабраилова нашли в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Снимок сделан во время занятий каратэ. Предполагается, что фотография с молодым бизнесменом была сделана в начале 90-х годов.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что экс-сенатор покончил с собой. По информации авторов, это произошло в гостинице на улице Тверской в Москве. Как пишет канал, Джабраилова госпитализировали как неизвестного, он находился в тяжелом состоянии, позже его опознали охранники.

