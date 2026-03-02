Рецидивист расстрелял человека рядом со школой в Уссурийске

В Уссурийске неизвестный расстрелял человека рядом со школой, сообщает дальневосточное издание News.VL. По его информации, пострадавшим оказался 28-летний мужчина из поселка Славянка — его ранили в голову. Степень тяжести ранения пока не установлена.

В пресс-службе управления МВД по Приморскому краю сообщили, что инцидент произошел в ночь на 2 марта на Владивостокском шоссе. Сигнал о выстрелах поступил от участкового, позже информацию подтвердили в медучреждении, куда доставили пострадавшего. Врачи диагностировали у него травматическое ранение головы, врачи оценивают степень тяжести вреда здоровью.

По предварительным данным, стрельбе предшествовал дорожный конфликт. Полицейские по горячим следам задержали 34-летнего рецидивиста из Уссурийска. Эксперты устанавливают тип оружия, из которого открыли огонь, и восстанавливают полную картину произошедшего.

Проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение, — отметили в МВД.

