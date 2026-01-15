Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 10:28

Стало известно о первом погибшем после взрыва газа в Уссурийске

Одна из пострадавших при взрыве газа в Уссурийске погибла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В результате взрыва бытового газа в частном доме в Уссурийске двое пострадавших были госпитализированы, сообщили в Министерстве здравоохранения Приморского края. Они доставлены в больницу с травмами и термическими ожогами в состоянии средней тяжести. При этом одну женщину спасти не удалось.

Двое пострадавших при взрыве бытового газа в частном доме в Уссурийске доставлены в Центральную городскую больницу Уссурийска. <…> Третью пострадавшую — женщину — после проведенных реанимационных мероприятий спасти не удалось, — говорится в сообщении.

Взрыв газа в Уссурийске произошел днем 15 января. Спасатели вытащили из-под завалов разрушенного дома пострадавших мужчину и двух женщин и передали их врачам скорой помощи. В настоящее время продолжается тушение огня на площади около двух квадратных метров. На месте работают 24 человека, привлечено пять единиц спецтехники.

До этого в Нижнем Новгороде китайский автомобиль взорвался прямо на ходу. После этого вспыхнул пожар. Как рассказали очевидцы, взрывы раздались на улице в шесть утра. Водитель автомобиля едва успел выпрыгнуть из салона.

