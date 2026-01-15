Взрыв газа уничтожил частный дом в Приморском крае

Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Уссурийске, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Через четыре минуты после сообщения, поступившего на телефон пожарно-спасательной службы, на место прибыли сотрудники ведомства.

На телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о взрыве газа в частном жилом доме на улице Воровского. Через четыре минуты после сообщения на месте работали сотрудники МЧС России, — отметили в министерстве.

Спасатели вытащили из-под завалов разрушенного дома пострадавших мужчину и двух женщин и передали их медикам скорой помощи. В настоящее время проводится тушение горения под завалами на площади около двух квадратных метров. Всего от МЧС задействовано 24 человека и пять единиц спецтехники.

Ранее в частном доме в селе Верхний Услон в Татарстане обнаружили тела мальчика и девочки, а также двух взрослых. Несовершеннолетним было 12 и 10 лет. По предварительной версии, все жильцы погибли от отравления угарным или бытовым газом.

До этого в селе Сурхахи в Ингушетии произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме. Пострадали семь человек, включая ребенка. Их доставили в Центральную районную больницу города Малгобека. На месте происшествия были задействованы 11 человек и две единицы техники.