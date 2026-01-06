Появились уточненные данные о числе пострадавших при взрыве в Ингушетии При взрыве газа в частном доме в Ингушетии пострадали семь человек

При взрыве газа в частном доме в Ингушетии пострадали семь человек, включая несовершеннолетнего, сообщает МЧС по региону. На месте происшествия работали 11 человек и две единицы техники.

В результате взрыва газо-воздушной смеси пострадало семь человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу г. Малгобека. Причина взрыва газо-воздушной смеси и обстоятельства происшедшего устанавливаются, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно о взрыве газа в селе Сурхахи. По предварительной информации, дальнейшего возгорания не последовало. Сперва сообщалось о пяти пострадавших, которые получили травмы и были госпитализированы.

До этого глава Первоуральска Игорь Кабец рассказал, что часть жителей дома, где произошел взрыв газа, уже вернулась в свои квартиры. Он заверил, что удалось избежать серьезных разрушений. По словам главы города, все материалы по инциденту находятся у дознавателей. Сейчас в приоритете начало ремонта и решение вопроса с временным жильем для тех, кому это необходимо, добавил он.