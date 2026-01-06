Пять человек пострадали при взрыве газа в Ингушетии

В селе Сурхахи произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме, передает Telegram-канал «112». Дальнейшего возгорания не последовало. Пять человек получили травмы и были госпитализированы. Причины произошедшего уточняются.

По информации ТАСС, среди пострадавших числится ребенок. ЧП произошло в районе 18:00 мск.

В результате взрыва газовоздушной смеси пострадали пять человек, один из них несовершеннолетний, — говорится в сообщении.

Ранее в жилом доме города Первоуральска Свердловской области произошел взрыв газа, который привел к возгоранию в трех квартирах. По предварительным данным, пострадал один человек. Пожарные спасли двух человек, еще пятеро эвакуировались самостоятельно. При ликвидации последствий было задействовано 15 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники.

До этого в Благовещенске ребенок лишился нескольких пальцев из-за детонации петарды. Мальчик нашел неразорвавшуюся «бомбочку», оставшуюся после праздничных фейерверков, которая взорвалась у него в руках. Пострадавшего госпитализировали, ему провели операцию, но полностью спасти кисть не удалось.

Также в Москве на втором этаже подземной парковки произошел взрыв автомобиля. В результате детонации началось возгорание, которое было ликвидировано системой пожаротушения до прибытия МЧС.