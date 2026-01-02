Маленькому мальчику оторвало пальцы взрывом петарды

Ребенок из Благовещенска лишился нескольких пальцев из-за детонации петарды, заявил в своем Telegram-канале мэр города Олег Имамеев. По его словам, мальчик нашел и подобрал неразорвавшуюся «бомбочку», которая взорвалась прямо у него в руках.

В одной семье случилось горе. Ребенок нашел и поднял неразорвавшиеся «бомбочки», оставшиеся после праздничных фейерверков. Они сдетонировали у него в руках, — отметил Имамеев.

Пострадавшего госпитализировали. Ему срочно провели операцию, но полностью спасти кисть не удалось, уточнил градоначальник. На фоне произошедшего мэр призвал родителей еще раз поговорить со своими детьми об опасности пиротехники.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пятеро жителей Татарстана получили травмы при использовании пиротехники в новогоднюю ночь. По данным МЧС, одним из них оказался 36-летний мужчина. Его доставили в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу.

До этого в Дмитрове Московской области подросток чуть не лишился глаза после неудачного взрыва фейерверка. Семья решила устроить небольшое пиротехническое шоу на своем участке, но все пошло не по плану. Мальчик, держа в руках петарду, не успел отойти на безопасное расстояние, когда она взорвалась у него перед лицом.