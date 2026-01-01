Пятеро жителей Татарстана пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь

По меньшей мере пятеро жителей Татарстана получили травмы при использовании пиротехники в новогоднюю ночь, сообщили в управлении МЧС России по республике. По данным ведомства, одним из них оказался 36-летний мужчина. Его доставили в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу, передает РИА Новости.

Казань, Приволжский район, улица Школьная. Пострадал 36-летний мужчина (гематома верхнего и нижнего век, эрозия роговицы левого глаза), госпитализирован в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу, — говорится в публикации.

Еще один 32-летний житель республики получил травму глаза при взрыве петарды. Кроме того, 73-летняя женщина обратилась в больницу с термическим ожогом конъюнктивы и роговицы глаза легкой степени. Обоих пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее в Свердловской области двое подростков из города Серова погибли в результате пожара во время празднования Нового года в частном доме. По предварительной информации, там отмечали праздник 13 человек, в том числе 12 несовершеннолетних от 12 до 17 лет.