Двое подростков заживо сгорели в частном доме после новогодней вечеринки Двое подростков погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области

Двое подростков погибли в результате пожара после празднования Нового года в частном доме в городе Серове Свердловской области, заявили в пресс-службе местной прокуратуры. Сообщение о возгорании на участке в СНТ «Юбилейный» поступило на пульт оперативных служб 1 января около полудня.

По предварительной информации, там отмечали Новый год 13 человек, из которых 12 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, и 20-летний юноша. Утром они решили истопить печь. 17-летний подросток плеснул в нее легковоспламеняющуюся жидкость, из-за чего произошел пожар.

Двое подростков 2011 и 2013 года рождения погибли, еще троих госпитализировали. У двоих пострадавших диагностированы ожоги тела и отравление продуктами горения, 20-летний юноша находится в тяжелом состоянии. Еще у одного ребенка зафиксированы порезы — он получил их, когда выбирался из полыхавшего дома. От госпитализации подросток отказался.

