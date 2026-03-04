Россию охватил экономный свадебный тренд

Тренд «просто расписаться» охватил Россию на фоне подорожания свадеб, сообщает Telegram-канал Baza. Однако даже такие церемонии могут обойтись в 350 тыс. рублей. Это обусловлено тем, что чаще всего к «тихой свадьбе» добавляются дополнительные траты.

Как уточнил канал, одни только услуги фотографа в Москве обходятся молодоженам в 50–60 тыс. рублей. Кроме того, от 40 до 60 тыс. рублей приходится отдавать за свадебное платье и еще 40–50 тыс. рублей — за костюм жениха.

Также до 25 тыс. рублей уходит на номер для сборов. Макияж, маникюр и прическа невесты требуют до 15, 8 и 12 тыс. соответственно. Свадебные кольца обходятся в порядка 60–75 тыс. рублей, а ресторан на двоих — в 15–25 тыс. рублей.

Ранее юрист Лариса Фетте рассказала, что супруги могут сэкономить сотни тысяч рублей при расторжении брака, если договорятся с партнером о разделе имущества до начала суда по разводу. Она подчеркнула, что ключевым условием эффективности такого соглашения является его полнота и юридическая грамотность. В противном случае такие судебные разбирательства могут длиться годами.