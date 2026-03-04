Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 10:26

Россию охватил экономный свадебный тренд

Россияне стали чаще расписываться без торжеств из-за подорожания свадеб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тренд «просто расписаться» охватил Россию на фоне подорожания свадеб, сообщает Telegram-канал Baza. Однако даже такие церемонии могут обойтись в 350 тыс. рублей. Это обусловлено тем, что чаще всего к «тихой свадьбе» добавляются дополнительные траты.

Как уточнил канал, одни только услуги фотографа в Москве обходятся молодоженам в 50–60 тыс. рублей. Кроме того, от 40 до 60 тыс. рублей приходится отдавать за свадебное платье и еще 40–50 тыс. рублей — за костюм жениха.

Также до 25 тыс. рублей уходит на номер для сборов. Макияж, маникюр и прическа невесты требуют до 15, 8 и 12 тыс. соответственно. Свадебные кольца обходятся в порядка 60–75 тыс. рублей, а ресторан на двоих — в 15–25 тыс. рублей.

Ранее юрист Лариса Фетте рассказала, что супруги могут сэкономить сотни тысяч рублей при расторжении брака, если договорятся с партнером о разделе имущества до начала суда по разводу. Она подчеркнула, что ключевым условием эффективности такого соглашения является его полнота и юридическая грамотность. В противном случае такие судебные разбирательства могут длиться годами.

свадьбы
молодожены
торжества
рост цен
ЗАГС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков призвал МОК прояснить позицию по отстранению россиян
Россиянка расплатилась со слепой соседкой игрушечными деньгами
Тренер рассказал, когда можно будет начать бегать на улице
Главу Бодайбо арестовали после коммунальной аварии в Приангарье
Начальник почты присваивала пенсию покойницы
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Раскрыта еще одна мошенническая схема с подростками
Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти
Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога
Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд
Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай
Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей
Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки
Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ
Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Туроператоры призвали россиян отправляться на отдых через агентства
В России начали пустеть тюрьмы
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.