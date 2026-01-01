Новый год — 2026
01 января 2026 в 10:33

Главный праздник всей страны: как в России встретили Новый год

Новый 2026 год наступил на всей территории России, последними его встретили жители Калининградской области. Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам пожелал россиянам счастья и вдохновляющей любви. Глава государства отметил, что единство российского народа определяет суверенитет и безопасность страны, а также ее будущее.

Во время праздничных гуляний в городах работали ярмарки, катки, кафе и рестораны, играла музыка. Так, тысячи москвичей съехались в центр города, чтобы отметить праздник. Поскольку Красная площадь оказалась закрыта для посещений, единственной возможностью отметить праздник в самом сердце столицы было посещение ГУМ-катка.

Дед Мороз совершил большой тур по России, сейчас его сани уже вернулись в Великий Устюг. Волшебник поздравил с Новым годом всех россиян, живущих в 11 разных часовых поясах. Его путь можно было отследить с помощью специального сервиса Росавиации.

Новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Это связано с переносом выходных дней: 3 января (суббота) — на 9 января (пятница), 4 января (воскресенье) — на 31 декабря (четверг). Лишь 12 января, в понедельник, наступит время возвращаться к рабочим будням.

Самые яркие кадры новогодних гуляний — в галерее NEWS.ru.

Новогодние гуляния в Москве
Новогодние гуляния в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Гуляния на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве
Гуляния на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве
Фото: Дмитрий Белицкий/АГН «Москва‭»
Гуляния на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве
Гуляния на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве
Фото: Дмитрий Белицкий/АГН «Москва‭»
Празднование Нового года в театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске
Празднование Нового года в театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Горожане слушают новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина на катке в парке «Чёрное озеро» в Казани
Горожане слушают новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина на катке в парке «Чёрное озеро» в Казани
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Празднование Нового года на центральной площади во Владивостоке
Празднование Нового года на центральной площади во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Ледовое представление «Щелкунчик» на катке на площади Революции в Москве
Ледовое представление «Щелкунчик» на катке на площади Революции в Москве
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва‭»
Гуляния на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве
Гуляния на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве
Фото: Дмитрий Белицкий/АГН «Москва‭»
Гуляния на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве
Гуляния на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве
Фото: Дмитрий Белицкий/АГН «Москва‭»
Ледовое представление «Щелкунчик» на катке на площади Революции в Москве
Ледовое представление «Щелкунчик» на катке на площади Революции в Москве
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва‭»
Массовый новогодний забег на дистанции 1 км и 5 км в олимпийском комплексе «Лужники» в Москве
Массовый новогодний забег на дистанции 1 км и 5 км в олимпийском комплексе «Лужники» в Москве
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва‭»
Массовый новогодний забег на дистанции 1 км и 5 км в олимпийском комплексе «Лужники» в Москве
Массовый новогодний забег на дистанции 1 км и 5 км в олимпийском комплексе «Лужники» в Москве
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва‭»
Массовый новогодний забег на дистанции 1 км и 5 км в олимпийском комплексе «Лужники» в Москве
Массовый новогодний забег на дистанции 1 км и 5 км в олимпийском комплексе «Лужники» в Москве
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва‭»
Массовый новогодний забег на дистанции 1 км и 5 км в олимпийском комплексе «Лужники» в Москве
Массовый новогодний забег на дистанции 1 км и 5 км в олимпийском комплексе «Лужники» в Москве
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва‭»
Празднование Нового года в Москве
Празднование Нового года в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
