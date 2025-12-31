Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 23:33

Дед Мороз на санях совершил посадку в ямальском поселке

Росавиация: Дед Мороз прибыл в поселок Сабетта в Ямало-Ненецком округе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Дед Мороз на санях прибыл в поселок Сабетта на Ямале, следует из данных на сайте Росавиации. Отмечается, что традиционный праздничный перелет проходит через все часовые пояса страны.

За движением сказочных саней теперь может следить любой желающий, отметили в ведомстве. Данные о передвижении сказочных саней отображаются на официальной интерактивной карте.

Ранее сказочные сани Деда Мороза успешно преодолели озеро Байкал, волшебник сделал остановку в Иркутске, чтобы поздравить местных жителей с Новым годом, как следует из интерактивной карты Росавиации. 31 декабря он отправился в путешествие по всей России, и ему предстоит пролететь через все 11 часовых поясов.

До этого сам Дед Мороз поделился с журналистами, что каждое третье письмо, поступающее в Великий Устюг, приходит от взрослых. Чаще всего они просят организовать встречу с мужчиной мечты или подарить путевку на море. Кроме того, россияне часто желают в своих письмах счастья и здоровья для своих близких.

Кроме того, Дед Мороз отметил, что для него счастье — быть рядом с родными и близкими. По мнению волшебника, Новый год — это время, когда все россияне становятся дружной семьей. Он также признался, что хотел, чтобы на праздники взрослые забыли про все дела, лепили бы снеговиков и загадывали желания, а дети получали бы подарки.

Росавиация
Дед Мороз
Россия
сани
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поздравил россиян с Новым годом
В России проиндексировали страховые пенсии
Работу аэропорта Краснодара временно ограничили
Поддержка РФ и Путина, критика Запада: как Лагард стала главным банкиром ЕС
Дед Мороз прилетел в Москву
Трамп заявил, что США установили рекорд в привлеченных инвестициях
Приметы 1 января — Илья Муромец и первый день года: как привлечь деньги?
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 января 2026 года
Рекордная инфляция и тотальная экономия: кто сделал Эстонию нищей
Названо число БПЛА, сбитых над Россией незадолго до полуночи
Дед Мороз на санях совершил посадку в ямальском поселке
Правительство Молдавии может скоро уйти в отставку
США готовы поддержать договоренности Камбоджи и Таиланда о мире
Долина появилась в новогоднем фильме на федеральном канале
На дорогах Кубани и Адыгеи ограничили движение автомобилей
Знаменитые парки закрыли перед новогодними праздниками
В Тульской области ввели режим угрозы атаки БПЛА
Не потерять лицо: как убрать отеки и вернуть цвет кожи после праздников
Уиткофф раскрыл, в каком формате прошли переговоры по безопасности Украины
В одном крупном российском аэропорту сняли запрет на полеты
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны
Россия

Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.