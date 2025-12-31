Дед Мороз на санях совершил посадку в ямальском поселке

Дед Мороз на санях прибыл в поселок Сабетта на Ямале, следует из данных на сайте Росавиации. Отмечается, что традиционный праздничный перелет проходит через все часовые пояса страны.

За движением сказочных саней теперь может следить любой желающий, отметили в ведомстве. Данные о передвижении сказочных саней отображаются на официальной интерактивной карте.

Ранее сказочные сани Деда Мороза успешно преодолели озеро Байкал, волшебник сделал остановку в Иркутске, чтобы поздравить местных жителей с Новым годом, как следует из интерактивной карты Росавиации. 31 декабря он отправился в путешествие по всей России, и ему предстоит пролететь через все 11 часовых поясов.

До этого сам Дед Мороз поделился с журналистами, что каждое третье письмо, поступающее в Великий Устюг, приходит от взрослых. Чаще всего они просят организовать встречу с мужчиной мечты или подарить путевку на море. Кроме того, россияне часто желают в своих письмах счастья и здоровья для своих близких.

Кроме того, Дед Мороз отметил, что для него счастье — быть рядом с родными и близкими. По мнению волшебника, Новый год — это время, когда все россияне становятся дружной семьей. Он также признался, что хотел, чтобы на праздники взрослые забыли про все дела, лепили бы снеговиков и загадывали желания, а дети получали бы подарки.