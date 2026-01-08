Дети спасали льдом Деда Мороза, у которого случился инсульт на утреннике Baza: в Москве у Деда Мороза на утреннике случился инсульт

Столичный аниматор, исполнявший роль Деда Мороза, во время детского утренника почувствовал резкое недомогание и был госпитализирован с инсультом, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что 46-летний артист старался до последнего не прерывать выступление, но вскоре у него проявились симптомы. Юные зрители, не понимая происходящего, решили, что Дед Мороз «тает» из-за жары в помещении, и попытались «охладить» его, прикладывая лед.

Взрослые, вовремя оценив серьезность ситуации, вызвали скорую помощь. Артиста экстренно доставили в больницу, где медики диагностировали инсульт. За его состояние в медучреждении отчитывалась коллега, исполнявшая роль Снегурочки.

Ранее стало известно, что новогодний утренник в челябинском детском саду едва не закончился дракой, когда один из родителей впал в истерику. Заметив, что его ребенку не выдали пакет с конфетами, отец потерял самообладание. Мужчина начал громко кричать, обматерив других родителей и сотрудников детского садика.