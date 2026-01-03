Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 17:09

Россиянин «расстрелял» Деда Мороза на глазах у толпы и попал на видео

Уфимец случайно сжег Деда Мороза фейерверком и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Уфы запустил фейерверк на центральной площади во время празднования Нового года, однако он сработал рядом с людьми и праздничными конструкциями. Залпы полетели в декоративную фигуру Деда Мороза. Конструкция моментально загорелась и выгорела за несколько минут.

Огонь мог перекинуться на главную городскую елку, но полицейские, находившиеся поблизости, использовали огнетушитель и остановили пламя. Нарушителя задержали на месте.

Действия мужчины проверяют сотрудники пожарного надзора. Кроме того, решается вопрос об административном взыскании за создание угрозы безопасности.

Ранее в подмосковном Дмитрове подросток чуть не лишился глаза после неудачного взрыва фейерверка. Семья решила устроить небольшое пиротехническое шоу на своем участке. Мальчик, держа в руках петарду, не успел отойти на безопасное расстояние, и она взорвалась у него перед лицом.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов между тем призвал россиян отказаться от пиротехники. Депутат подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности и призвал граждан с пониманием отнестись к запретам запускать фейерверки. Отказ от них поможет предотвратить несчастные случаи в праздничные дни, подчеркнул он.

Новый год
ОльгаПодчуфарова
Башкирия
Дед Мороз
фейерверки
салюты
поджоги автомобилей
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домашний виски за выходные: секреты правильного приготовления
Названы объекты, которые США не тронули при атаке на Венесуэлу
«Опасный прецедент»: генсек ООН оценил действия США в Венесуэле
Вкусный домашний ликер для кофе и десертов: секрет «Бейлиса» своими руками
Один из ключевых союзников России осудил удары США по Каракасу
Трамп раскрыл, как и куда США вывезли Мадуро из Венесуэлы
Трамп высказался о второй волне ударов по Венесуэле
В МИД России обозначали курс взаимоотношений с Венесуэлой
Мадуро и его жене предъявили обвинения: что им вменяют, подробности
Трамп впервые заговорил о жертвах операции США в Венесуэле
Президенту Венесуэлы Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков
Лавров провел разговор с вице-президентом Венесуэлы Родригес
СК возбудил дело после страшной аварии с десятками пострадавших
Трамп раскрыл неожиданные детали «захвата» Мадуро
Трамп заявил, что решать судьбу Венесуэлы будут США
На Украине заявили о подписании важного документа с США
Названы последствия для Украины из-за нечестных переговоров с Россией
Аналитик ответил, затронет ли Россию смена власти в Венесуэле
Банки блокируют покупки на маркетплейсах? Кого это коснулось, мошенники
Легенда Голливуда рискует остаться на улице из-за большого долга
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.