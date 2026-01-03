Россиянин «расстрелял» Деда Мороза на глазах у толпы и попал на видео

Россиянин «расстрелял» Деда Мороза на глазах у толпы и попал на видео Уфимец случайно сжег Деда Мороза фейерверком и попал на видео

Житель Уфы запустил фейерверк на центральной площади во время празднования Нового года, однако он сработал рядом с людьми и праздничными конструкциями. Залпы полетели в декоративную фигуру Деда Мороза. Конструкция моментально загорелась и выгорела за несколько минут.

Огонь мог перекинуться на главную городскую елку, но полицейские, находившиеся поблизости, использовали огнетушитель и остановили пламя. Нарушителя задержали на месте.

Действия мужчины проверяют сотрудники пожарного надзора. Кроме того, решается вопрос об административном взыскании за создание угрозы безопасности.

Ранее в подмосковном Дмитрове подросток чуть не лишился глаза после неудачного взрыва фейерверка. Семья решила устроить небольшое пиротехническое шоу на своем участке. Мальчик, держа в руках петарду, не успел отойти на безопасное расстояние, и она взорвалась у него перед лицом.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов между тем призвал россиян отказаться от пиротехники. Депутат подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности и призвал граждан с пониманием отнестись к запретам запускать фейерверки. Отказ от них поможет предотвратить несчастные случаи в праздничные дни, подчеркнул он.