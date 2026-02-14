Освобождение Димитрова российскими войсками завершилось неожиданным психологическим ходом, рассказал ТАСС командир штурмового отряда 5-й бригады с позывным Пират. Штурмовики ВС РФ в костюмах Дедов Морозов ворвались в город настолько стремительно, что противник в панике не успел организовать оборону на ряде участков.

Благодаря четкому взаимодействию российских подразделений украинские бойцы потеряли ориентацию на местности, пояснил офицер. В довершение операции солдаты устроили противнику настоящий «праздник», появившись на улицах города в костюмах Деда Мороза.

Командиры подразделений разрешили переодетым бойцам пройти по населенному пункту и раздать жителям небольшие подарки. Российский флаг подняли там, где он никогда больше не опустится, обратил внимание Пират.

И праздничный салют. У нас в эфире поздравляли друг друга, а у противника по перехватам была паника, никто не ожидал, — констатировал командир отряда.

Город Димитров был освобожден российскими войсками в конце декабря 2025 года. Однако, по свидетельствам местных жителей, удары по населенным пунктам некоторое время продолжались.







