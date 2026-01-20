Беженец раскрыл новые данные о зверствах ВСУ против мирных в Димитрове Беженец Старый рассказал об ударах ВСУ по Димитрову начиненными дробью дронами

Беженец из города Димитров в Донецкой Народной Республике (ДНР) Анатолий Старый стал очевидцем атаки украинских беспилотников на жилые дома. В интервью РИА Новости он заявил, что по населенному пункту были совершены удары с использованием дронов, снаряженных дробью.

Мужчина подробно описал инцидент, в результате которого погибла мирная жительница. Он вспомнил, что серия ударов началась рано утром, когда люди еще спали. Первый взрыв раздался в доме через дорогу, после чего дрон попал в соседнее строение. Именно третий беспилотник, как утверждает свидетель, был оснащен поражающими элементами.

В Димитрове соседку у нас убило. Это то, что на глазах было. Проснулись от взрыва... А потом третий дрон, который самолетный, одномоторный... Это дрон, они еще начиненные были дробью... На некоторых частях оставшихся фрагментов БПЛА написано «сделано на Украине», — поделился беженец.

После взрыва в доме начался пожар, усугубленный последующим детонированием газового баллона. Находившаяся внутри женщина получила тяжелейшие ранения и скончалась через два дня.

Город Димитров был освобожден российскими войсками в конце декабря 2025 года. Однако, по свидетельствам местных жителей, удары по населенным пунктам некоторое время продолжались.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями войск «Центра», которые задействованы на Днепропетровском направлении в зоне СВО.