Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 05:16

Беженец раскрыл новые данные о зверствах ВСУ против мирных в Димитрове

Беженец Старый рассказал об ударах ВСУ по Димитрову начиненными дробью дронами

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Беженец из города Димитров в Донецкой Народной Республике (ДНР) Анатолий Старый стал очевидцем атаки украинских беспилотников на жилые дома. В интервью РИА Новости он заявил, что по населенному пункту были совершены удары с использованием дронов, снаряженных дробью.

Мужчина подробно описал инцидент, в результате которого погибла мирная жительница. Он вспомнил, что серия ударов началась рано утром, когда люди еще спали. Первый взрыв раздался в доме через дорогу, после чего дрон попал в соседнее строение. Именно третий беспилотник, как утверждает свидетель, был оснащен поражающими элементами.

В Димитрове соседку у нас убило. Это то, что на глазах было. Проснулись от взрыва... А потом третий дрон, который самолетный, одномоторный... Это дрон, они еще начиненные были дробью... На некоторых частях оставшихся фрагментов БПЛА написано «сделано на Украине», — поделился беженец.

После взрыва в доме начался пожар, усугубленный последующим детонированием газового баллона. Находившаяся внутри женщина получила тяжелейшие ранения и скончалась через два дня.

Город Димитров был освобожден российскими войсками в конце декабря 2025 года. Однако, по свидетельствам местных жителей, удары по населенным пунктам некоторое время продолжались.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями войск «Центра», которые задействованы на Днепропетровском направлении в зоне СВО.

Димитров
беженцы
ВСУ
зверства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Реальность такова»: на Украине сделали неожиданное заявление о территориях
В США увидели ловушку для Евросоюза из-за разрыва связей с Россией
Российский голкипер подрался с американским вратарем в матче НХЛ
Нутрициолог рассказала, какие витамины помогают коже сиять зимой
Точный удар по тылам ВСУ в районе Купянска: успехи ВС РФ к утру 20 января
В России могут запретить два сериала по культовым произведениям фэнтези
ПВО сбила дроны ВСУ в небе над Ростовской областью
«Нас не считают за людей»: как Европа устроила геноцид в Гренландии
Названо блюдо, способное заменить любые БАДы
Статистика раскрыла потери Европы от «гренландских» пошлин Трампа
На Харьковском направлении ВСУ спрятали мины под кучей мусора
Диетолог раскрыла, как правильно выбирать куриное мясо
Россиянам объяснили, как бороться с горами мусора под снегом
К чему снится убегать от медведя: предвестие беды или удачи?
Миллионы россиян получат льготы через QR-код
Личная жизнь, страшный диагноз: как сейчас живет борющийся с раком Алдонин
Психолог ответила, как распознать психопата по первым тревожным сигналам
Трамп избегает личной встречи с одним из европейских политиков
Сон про укус змеи: что ждет в реальности — полное толкование
Рособрнадзор назвал пороговые баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.