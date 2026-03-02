Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 06:14

Ветеран СВО перечислил главные задачи иностранных диверсантов ВСУ

РИА Новости: иностранные ДРГ ВСУ пытаются перерезать логистику при операциях

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Главной целью иностранных диверсионных групп (ДРГ) на Украине является не просто штурм позиций, а тотальное нарушение инфраструктуры в тылу, рассказал РИА Новости опытный пилот-испытатель БПЛА с позывным Святой. По его словам, ДРГ нацелены на молниеносные рейды в закрытых пространствах, рассчитанные на небольшое количество исполнителей.

Их задача — малыми силами подавить огневые точки, после чего уничтожить ключевые объекты жизнеобеспечения, объяснил ветеран СВО. В первую очередь под удар попадают линии электропередач, водозаборы, узлы связи и транспортные развязки.

Где-то быстро забежать, уничтожить, подавить огнем и выйти после этого, все. Ну и предварительно, естественно, уничтожить все логистические маршруты <…>, электричество, вода, связь, дороги и так далее, — сказал Святой.

Как подчеркнул собеседник агентства, подобная тактика рассчитана на полную изоляцию прифронтовых районов. Уничтожение инфраструктуры лишает военных возможности подвозить боеприпасы, а мирных жителей — шансов на эвакуацию. Выполнив задачу, наемники моментально отходят, избегая затяжных боев.

Ранее стало известно, что российский военнослужащий ликвидировал украинских диверсантов под Красноармейском в ДНР. Как рассказал заместитель командира мотострелкового батальона 27-й дивизии группировки войск «Центр» Александр Темников, сначала боец установил контакт с боевиками, выяснил их намерения и затем уничтожил группу.

ДРГ
ВСУ
СВО
Украина
