16 февраля 2026 в 08:36

Разведчики ВСУ встретили смерть при попытке зайти в тыл российской армии

Две группы украинских ДРГ пытались зайти в тыл ВС России под Купянском

Две группы украинских ДРГ были ликвидированы операторами БПЛА при попытке зайти в тыл Вооруженных сил России под Купянском, сообщает Telegram-канал SHOT. При себе у диверсантов было найдено оружие стран НАТО. Всего ликвидировали восемь бойцов противника. В Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию.

По данным канала, российские операторы БПЛА выявили две группы ДРГ ВСУ во время ночного рейда. Противники приблизились к позициям российской армии на расстояние в два километра в районе Куриловки. Там первую группу накрыло точным ударом, после этого ликвидировали диверсантов из второй.

Ранее взятый в плен колумбийский наемник Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих сограждан отказаться от участия в боевых действиях на Украине. По его словам, условия службы для наемников не соответствуют заявленным при вербовке: колумбийцам дают ложную информацию и систематически нарушают договоренности.

Прежде на видео попал удар «Искандерами» по крупному сосредоточению украинских военных в Харьковской области. Основной задачей российских военных в этой операции было уничтожение целого ракетного дивизиона Вооруженных сил Украины.

