Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 10:16

Колумбиец из ВСУ заявил об обмане иностранных наемников

ТАСС: пленный колумбийский наемник призвал сограждан не ехать на Украину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Взятый в плен колумбийский наемник Вооруженных сил Украины Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих сограждан отказаться от участия в боевых действиях на Украине, сообщает ТАСС. По его словам, условия службы для иностранных наемников не соответствуют заявленным при вербовке, колумбийцам дают ложную информацию и систематически нарушают договоренности.

Уважаемые колумбийцы, прошу вас, не приезжайте на Украину. Здесь вас обязательно обманут, постоянно будут врать. Обещают вещи, которые потом не выполняют, — сказал наемник.

Он добавил, что командование ВСУ «заменяет украинцев на колумбийцев» в качестве «пушечного мяса» в штурмовых подразделениях на передовой.

Ранее сообщалось, что иностранный легион ВСУ столкнулся с хаосом после перевода бойцов в штурмовые отряды. Наемники не могут расторгнуть контракт по своему желанию, а их родные страны не помогают через посольства. Большинство раньше служили в тылу, но теперь выполняют опасные задания, что вызывает бунты.

В российских силовых структурах также сообщили, что трое из пяти колумбийских наемников, служащих в ВСУ, лишились конечностей в боях под Харьковом. Отмечается, что все они попали в состав батальона «РУГ», где продолжают сражаться.

наемники
иностранные наемники
ВСУ
Колумбия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач объяснил феномен кислородного голодания у горожан зимой
Раскрыто, что ждет Долину за попытку самовольно вернуться в квартиру Лурье
Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, головные боли, тошнота
Российского бизнесмена ждет суд после приготовления опасной шаурмы
«Быстрая капитуляция»: Дмитриев высказался по ситуации с Гренландией
В Минпросвещения объяснили, как будут работать оценки за поведение в школах
Житель Адыгеи притворился инвалидом ради получения страховой пенсии
Москвичам рассказали о неожиданном погодном повороте в ближайшие дни
В США няня-душитель убила ребенка за пять дней до его дня рождения
«Приходят внезапно»: названы правила, как не впустить в дом лже-газовщика
В Коми выросло число жертв взрыва в центре МВД
Эксперты заявили об «обвальной дедолларизации» мировой экономики
Военэксперт высказался о судьбе Красного Лимана
У «скандальной» квартиры Долиной заметили судебных приставов
Священник рассказал, как можно использовать крещенскую воду
Фарширую щуку рыбным фаршем — мое главное блюдо на Крещение!
Пеку расстегаи с семгой — моя праздничная выпечка на Крещение!
Бастрыкину доложат о расследовании вопиющего инцидента под Челябинском
Вспыльчивый водитель устроил стрельбу из-за парковочного места
Трамп пригласил Токаева в Совет мира по сектору Газа
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.