Колумбиец из ВСУ заявил об обмане иностранных наемников ТАСС: пленный колумбийский наемник призвал сограждан не ехать на Украину

Взятый в плен колумбийский наемник Вооруженных сил Украины Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих сограждан отказаться от участия в боевых действиях на Украине, сообщает ТАСС. По его словам, условия службы для иностранных наемников не соответствуют заявленным при вербовке, колумбийцам дают ложную информацию и систематически нарушают договоренности.

Уважаемые колумбийцы, прошу вас, не приезжайте на Украину. Здесь вас обязательно обманут, постоянно будут врать. Обещают вещи, которые потом не выполняют, — сказал наемник.

Он добавил, что командование ВСУ «заменяет украинцев на колумбийцев» в качестве «пушечного мяса» в штурмовых подразделениях на передовой.

Ранее сообщалось, что иностранный легион ВСУ столкнулся с хаосом после перевода бойцов в штурмовые отряды. Наемники не могут расторгнуть контракт по своему желанию, а их родные страны не помогают через посольства. Большинство раньше служили в тылу, но теперь выполняют опасные задания, что вызывает бунты.

В российских силовых структурах также сообщили, что трое из пяти колумбийских наемников, служащих в ВСУ, лишились конечностей в боях под Харьковом. Отмечается, что все они попали в состав батальона «РУГ», где продолжают сражаться.