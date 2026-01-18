Атака США на Венесуэлу
Трое колумбийских наемников ВСУ лишились конечностей в боях под Харьковом

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Трое из пяти колумбийских наемников, служащих в ВСУ, лишились конечностей в боях под Харьковом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Отмечается, что все они попали в состав батальона «РУГ», где продолжают сражаться.

Идентифицирована очередная группа граждан Колумбии, которых рекрутировала 13-я бригада нацгвардии «Хартия» для участия в боях в Харьковской области. <…> Как минимум трое из этой группы латиносов уже получили тяжелые ранения с ампутацией конечностей, — сказано в сообщении.

Ранее Украина отправила на фронт наземных роботов DevDroid TW 12.7 на фоне острого дефицита людей в рядах ВСУ. Газета The Telegraph утверждает, что беспилотное устройство с крупнокалиберным пулеметом M2 Browning по габаритам можно сравнить с газонокосилкой с сиденьем.

Кроме того, в силовых структурах сообщали, что ВСУ начали перебрасывать резервы в Харьковскую область. По информации источников, в том числе в регион отправляют спецподразделения Главного управления разведки Украины на фоне нехватки личного состава и высоких потерь. Кроме того, украинские войска отступают с занимаемых позиций и минируют брошенные окопы.

Трое колумбийских наемников ВСУ лишились конечностей в боях под Харьковом
