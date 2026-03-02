Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 09:43

В Новороссийске ввели режим ЧС после ночных атак ВСУ

В Новороссийске введен режим ЧС в связи с атакой Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что именно по этому городу был нанесен сильнейший удар. Пострадали пять человек, а повреждения получили 17 домов и здание детского сада.

Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации. <...> По предварительным данным, повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, детский сад. Ранения получили пять человек, — говорится в сообщении.

Налет на Новороссийск произошел в ночь на 2 марта. Силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, однако их обломки упали на жилые дома. По всем адресам работали экстренные службы, спасатели, бригады скорой помощи. Идет оценка ущерба и проверка зданий на предмет скрытых повреждений.

Ранее сообщалось, что на базе школы № 29 развернут пункт временного размещения для тех, чьи квартиры пострадали и непригодны для проживания. Городские власти держат ситуацию на контроле и обещают оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

