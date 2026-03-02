Зимняя Олимпиада — 2026
Харрисон Форд вышел в свет с женой на фоне слухов об окончании карьеры

Харрисон Форд посетил церемонию Actor Awards на фоне слухов о завершении карьеры

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт Харрисон Форд и Калиста Флокхарт Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press
Голливудский актер Харрисон Форд, несмотря на редкие появления на публике и слухи о разводе, вышел в свет с супругой Калистой Флокхарт, сообщает RadarOnline. 83-летний артист принял награду за вклад в кинематограф на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (Actor Awards).

Как отмечает источник, пара выглядела по-настоящему счастливой. Актер выбрал для выхода в свет классический смокинг. На красной дорожке Флокхарт нежно поцеловала мужа в щеку, после чего слегка смутилась, но продолжила улыбаться. Отмечается, что супруги с удовольствием позировали фотографам.

В начале февраля актер участвовал в мероприятии Apple TV, посвященном сериалу «Терапия». Там он допустил, что эта роль может стать для него последней.

Работа, которую мы можем выполнять, замечательна. И если на этом все закончится, этого будет достаточно, — признался Форд.

