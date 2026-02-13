Кира Найтли одним решением подогрела слухи о разводе после 13 лет брака

Кира Найтли отказалась от фамилии супруга в официальных документах

Голливудская актриса Кира Найтли решила отказаться от фамилии супруга Джеймса Райтона в официальных документах, пишет Daily Mail. Это решение спровоцировало появление слухов о разводе пары. Звезда франшизы «Пираты Карибского моря» и ее избранник состоят в браке уже 13 лет.

Актриса инициировала смену своего имени в Регистрационной палате Англии. Вместо фамилии Райтон она вновь вернула девичью фамилию Найтли. Эти изменения коснулись ее компании KCK Boo.

Найтли и Райтон, который в свое время выступал в качестве фронтмена группы Klaxons, сыграли свадьбу во Франции в 2013 году. У пары двое общих детей: 10-летняя Эди и шестилетняя Делайла.

