Бали дает месяц «передышки» туристам, застрявшим на острове

Туристам, застрявшим на Бали из-за отмены рейсов в страны Ближнего Востока, разрешили продлить пребывание на территории Индонезии до 30 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на иммиграционную службу аэропорта Нгурах-Рай в Денпасаре. Туристы могут оформить разрешение на пребывание по вынужденным обстоятельствам с возможностью продления.

Документы оформляются либо в международном аэропорту, либо в иммиграционном офисе, при этом штрафы за превышение срока не будут взиматься при официальном подтверждении отмены или переноса рейса. Также туристы, прошедшие выездной контроль, но вынужденные вернуться, смогут оформить необходимые документы согласно правилам страны.

Ранее стало известно, что авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов перестали поддерживать связь с застрявшими в Дубае туристами. По словам пострадавших, туроператор не предоставляет информацию о ближайших возможных рейсах.

Живущие в крупных городах ОАЭ россияне рассказали о напряженной обстановке после ракетных ударов Ирана по американским и израильским целям в регионе. По их словам, небо над страной закрыли, рейсы отменили, а жители и туристы слышали работу систем ПВО и хлопки в воздухе.