02 марта 2026 в 12:21

Российский турист рассказал о реальной ситуации в Дубае после атак Ирана

NEWS.ru: авиакомпании ОАЭ не выходят на связь с застрявшими в Дубае туристами

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов перестали поддерживать связь с застрявшими в Дубае туристами, заявил NEWS.ru очевидец Кирилл Аксенов. По его словам, туроператор не предоставляет информацию о ближайших возможных рейсах.

Мы сейчас находимся в отеле в Дубае. 28 февраля мы должны были улететь в Москву, но по понятным причинам этого не произошло. У нас семья из шестерых человек, четверо несовершеннолетних детей. Авиаперевозчик Emirates предоставил нам отель и трехразовое питание. В нашем районе сейчас за окном светлое небо, никаких хлопков, взрывов мы не слышим. По текущей ситуации у нас нет никакой определенности. Связи с авиакомпанией Emirates нет. Мы не знаем, как дальше будут обстоять дела с рейсом. Туроператор пока ничего не знает и никакой информации не предоставляет, — поделился россиянин.

Он отметил, что туристы организовали общий чат в ожидании рейса в аэропорту. Там, по словам собеседника, периодически обсуждают взрывы, которые происходят в разных районах Дубая. Россиянин подчеркнул, что некоторым людям пришлось эвакуироваться на подземные парковки, которые используются в качестве бомбоубежища.

Я написал обращение в МИД РФ и в консульство России в Дубае по двум адресам. Консульство прислало отписку, что нужно сохранять спокойствие, предоставило телефон, а МИД пока не ответил. Мы не знаем, сколько здесь еще пробудем, — заключил турист.

Ранее живущие в крупных городах ОАЭ россияне рассказали о напряженной обстановке после ракетных ударов Ирана по американским и израильским целям в регионе. По их словам, небо над страной закрыли, рейсы отменили, а жители и туристы слышали работу систем ПВО и хлопки в воздухе.

