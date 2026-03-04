Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 07:00

«Меня повязали»: украинку выдворили с Бали за антироссийскую акцию

Украинку Криворук выслали с Бали после антироссийского танца с цепями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гражданка Украины Юлия Криворук лишилась возможности посещать Бали на полгода после эпатажной выходки. В октябре 2025 года она устроила в районе Убуд «перформативную манифестацию» с танцами и цепями, за что была задержана и депортирована, рассказала сама женщина в своих социальных сетях.

Друзья, любые акции в Индонезии запрещены! Я устроила перформативную манифестацию на улице в Убуде <…>. И после моих танцев с цепями и громкого поведения меня повязали, — написала Криворук.

Также она пожаловалась на отсутствие поддержки со стороны соотечественников. По словам украинки, в тюрьме ее бросил знакомый, которого «триггерила украинская речь». На фоне всех невзгод теперь она приняла решение «лечить кукуху» в Португалию. Там она планирует ухаживать за огородом.

Ранее сообщалось, что в парке Берлина было обнаружено тело 40-летней женщины с явными следами насильственной смерти. Уточняется, что погибшая была гражданкой Украины. По предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, женщина скончалась от нанесенных травм. Полицейские квалифицировали произошедшее как убийство и начали расследование по уголовному делу. В настоящее время ведется поиск подозреваемых.

