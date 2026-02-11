В Германии нашли мертвую украинку

В парке Берлина было обнаружено тело 40-летней женщины с явными следами насильственной смерти, передает Tagesschau. Уточняется, что погибшая была гражданкой Украины.

По предварительным данным, женщина скончалась от нанесенных травм. Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как убийство и начали расследование. В настоящее время ведется поиск подозреваемых.

До этого в Германии арестовали женщина, подозреваемую в сотрудничестве с российской разведкой. У нее двойное гражданство — немецкое и украинское. Ее обвиняют в передаче секретных данных, касающихся ситуации на Украине. Женщина якобы выходила на связь с бывшими сотрудниками российского военного ведомства, с которыми была знакома лично.

Ранее сообщалось, что украинка, получившая статус беженца в американском штате Миннесота, живет в постоянном страхе депортации и почти не покидает своего жилища. По ее свидетельствам, множество ее знакомых, включая официально трудоустроенных, уже были высланы из США миграционными службами.