Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 17:22

Украинка оказалась в центре шпионского скандала в Германии

В Германии задержали гражданку Украины по подозрению в шпионаже в пользу России

Полиция Германии Полиция Германии Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Германии арестована женщина, подозреваемая в сотрудничестве с российской разведкой, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Отмечается, что у задержанной двойное гражданство — немецкое и украинское. При этом никаких доказательств в ведомстве не привели.

Федеральная прокуратура в Карлсруэ обвиняет гражданку Илону В. в передаче секретных данных, касающихся ситуации на Украине. Женщина якобы выходила на связь с бывшими сотрудниками российского военного ведомства, с которыми была знакома лично.

В рамках расследования были проведены обыски по трем адресам в разных регионах ФРГ. Мероприятия затронули не только квартиру подозреваемой, но и жилища двух других фигурантов дела.

Следователи полагают, что задержанная также занималась сбором конфиденциальной информации о ключевых политических мероприятиях. Кроме того, она якобы добывала данные о дислокации предприятий оборонной промышленности, испытаниях БПЛА и планах их поставок на Украину.

Ранее суд приговорил инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса Михаила Взводнова к 13 годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу Швеции. По данным ФСБ, имевший вид на жительство в Финляндии Взводнов поддерживал шпионскую связь с представителями Службы разведки и безопасности Швеции (MUST).

Германия
украинцы
Россия
шпионаж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал число вопросов, которые ему хотели задать россияне
В Германии одобрили заявление Мерца о России
Захарова отметила объективность международного трибунала по геноциду в ДНР
В Госдуме ответили, какие ограничительные меры могут ждать Telegram
Суд огласил решение в отношении убийцы из Электростали
В TikTok звезду «Сплетницы» высмеяли за манерность и превратили в мем
«Она затравлена»: подозреваемая в педофилии учительница попала в ПНД
«Кровавые людоеды»: в Госдуме вывели Зеленского на чистую воду
Стало известно, как ВСУ обращались с жителями Красноармейска
Мои банановые блины — отличный способ спасти переспелые фрукты
«Несет деструктив»: Бородин поставил под вопрос патриотизм Джигурды
Неаккуратное обращение мигранта с бензопилой привело к жуткой травме
Военэксперт объяснил отставание Запада в разработке гиперзвуковых ракет
Что делать с почерневшими бананами: рецепт восточного десерта
Появились кадры смывающего все с улиц на юге Италии циклона
Военэксперт объяснил, что мешает США создавать межконтинентальные ракеты
Украинские «Белые ангелы» начали похищать детей из ДНР
Политолог объяснил нежелание Трампа применять военную силу в Гренландии
Бывшая соратница Зеленского раскрыла, когда закончится конфликт на Украине
Трампу поставили диагноз после слов о победе США во Второй мировой
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.