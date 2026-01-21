Украинка оказалась в центре шпионского скандала в Германии В Германии задержали гражданку Украины по подозрению в шпионаже в пользу России

В Германии арестована женщина, подозреваемая в сотрудничестве с российской разведкой, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Отмечается, что у задержанной двойное гражданство — немецкое и украинское. При этом никаких доказательств в ведомстве не привели.

Федеральная прокуратура в Карлсруэ обвиняет гражданку Илону В. в передаче секретных данных, касающихся ситуации на Украине. Женщина якобы выходила на связь с бывшими сотрудниками российского военного ведомства, с которыми была знакома лично.

В рамках расследования были проведены обыски по трем адресам в разных регионах ФРГ. Мероприятия затронули не только квартиру подозреваемой, но и жилища двух других фигурантов дела.

Следователи полагают, что задержанная также занималась сбором конфиденциальной информации о ключевых политических мероприятиях. Кроме того, она якобы добывала данные о дислокации предприятий оборонной промышленности, испытаниях БПЛА и планах их поставок на Украину.

Ранее суд приговорил инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса Михаила Взводнова к 13 годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу Швеции. По данным ФСБ, имевший вид на жительство в Финляндии Взводнов поддерживал шпионскую связь с представителями Службы разведки и безопасности Швеции (MUST).