Инженера предприятия ОПК России осудили за шпионаж в пользу Швеции Инженера Взводнова приговорили к 13 годам колонии за шпионаж в пользу Швеции

Суд приговорил инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса Михаила Взводнова к 13 годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу Швеции, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. Обвинительный приговор был оставлен в силе апелляционной инстанцией.

Оставлен без изменений обвинительный приговор, вынесенный Ленинградским областным судом гражданину РФ Взводнову М. Н. 1965 г. р., осужденному за государственную измену в форме шпионажа. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 250 тыс. рублей и ограничения свободы на срок один год, — сообщили в ФСБ.

В службе отметили, что имевший вид на жительство в Финляндии Взводнов поддерживал шпионскую связь с представителями Службы разведки и безопасности Швеции (MUST). По данным ведомства, он выполнял их задания по сбору сведений военно-технического характера.

Ранее против жителя Самары возбудили уголовное дело о государственной измене за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Установлено, что с марта по октябрь 2024 года фигурант собирал и передавал через мессенджер сведения, которые могли быть использованы против России.