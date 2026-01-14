Шпион из Самары решил продаться Киеву и попал под статью Житель Самары стал фигурантом уголовного дела о госизмене

Против жителя Самары возбуждено уголовное дело о государственной измене за шпионаж в пользу украинских спецслужб, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону. Установлено, что с марта по октябрь 2024 года фигурант собирал и передавал через мессенджер сведения, которые могли быть использованы против России.

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя Самары, причастного к государственной измене в форме шпионажа. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), — говорится в сообщении.

Ранее Томский областной суд приговорил несовершеннолетнего жителя региона к 8,5 года лишения свободы за государственную измену и диверсии в пользу Украины. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Томской области, подросток признан виновным в совершении диверсионно-террористических актов против объектов связи.

Кроме того, Мосгорсуд приговорил гражданина России и Украины Егора Чистякова к девяти годам лишения свободы. Согласно материалам дела, он обвиняется в государственной измене, так как по заданию украинской Службы безопасности собирал и передавал данные о российских военнослужащих.