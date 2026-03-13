Несколько тысяч рублей от СБУ стоили крымчанину 16 лет в колонии

Житель Крыма приговорен к 16 годам колонии строгого режима за государственную измену, сообщили в прокуратуре региона. Мужчина признан виновным в оказании помощи иностранной разведке в деятельности против России.

Установлено, что в сентябре 2022 года крымчанин добровольно связался с представителем Службы безопасности Украины и заявил о готовности к сотрудничеству. В октябре 2023 года он получил конкретное задание от куратора: фигурант должен был извлечь из тайника картонную коробку с сим-картами, которые в дальнейшем планировалось использовать иностранными представителями.

За выполнение задания мужчина получил денежное вознаграждение в размере 4 тыс. рублей. Преступление было своевременно пресечено сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю. Помимо тюремного срока, мобильный телефон осужденного и полученные им деньги конфискованы в доход государства.

Ранее суд в Хабаровском крае приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы за передачу спецслужбам Украины данных о работе предприятия ВПК России. В региональной прокуратуре уточнили, что его признали виновным в госизмене.