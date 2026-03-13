Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Постпред РФ при ОЗХО заявил о планах ВСУ применить химоружие

Постпред при ОЗХО Тарабарин: Киев готовит провокации с применением химоружия

Россия обладает данными о готовящихся провокациях со стороны Украины с применением химического оружия, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин в ходе 111-й сессии Исполнительного совета организации. По его словам, которые приводит ТАСС, целью этих действий является последующее обвинение российских вооруженных сил. В качестве примера он привел ситуацию в Харьковской области.

Так, в конце декабря 2025 года в город Изюм Харьковской области прибыли военнослужащие войск РХБЗ ВСУ, — указал дипломат.

Тарабрин уточнил, что их присутствие зафиксировано, в частности, в районе Изюмского приборостроительного завода. Кроме того, российские военные регулярно находят на покинутых позициях ВСУ лаборатории, где кустарным способом производились отравляющие вещества. По словам дипломата, упаковка и дозировка обнаруженных веществ указывает на то, что их планировали использовать в самодельных взрывных устройствах.

Ранее Тарабрин заявил, что коллективный Запад «взял в заложники» Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По его словам, недружественные страны то и дело пытаются навязать структуре свою повестку. Он напомнил, что перед ОЗХО по-прежнему стоят важнейшие задачи, в частности недопущение возрождения химического оружия.

