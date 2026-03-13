Шмыгаль перечислил шесть смертельных угроз для энергетики Украины

Украина столкнулась с шестью главными вызовами в энергетической сфере, заявил министр энергетики страны Денис Шмыгаль во время выступления в парламенте. Трансляцию вел телеканал «Рада». По его словам, первой проблемой оказалась нехватка топлива из-за кризиса, возникшего в Европе на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Сейчас перед страной стоит шесть ключевых вызовов в энергетической сфере. <…> Украина импортирует более 85% топлива, поэтому этот кризис, безусловно, бьет и по нам. Переговоры с партнерами о дополнительных поставках начаты, — отметил Шмыгаль.
Второй вызов связан с состоянием самой энергосистемы. Третий — восстановление разрушенных объектов. Четвертый касается их физической защиты. Пятым ключевым вызовом министр назвал подготовку к следующему отопительному сезону. По его данным, к его началу Украина планирует накопить в подземных хранилищах не менее 13 млрд кубометров газа.
Последний, шестой вызов — финансовый. Шмыгаль уточнил, что на восстановление, защиту и модернизацию энергетики Киев рассчитывает привлечь от партнеров около €5 млрд.