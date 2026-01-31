Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 15:36

Министр энергетики Украины связал блэкаут с Румынией и Молдавией

Шмыгаль связал блэкаут на Украине с аварией на линиях между Румынией и Молдавией

Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль Фото: Lars/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Масштабное обесточивание Украины произошло после отключения двух магистральных линий: 400 кВ между Румынией и Молдавией и 750 кВ, которая связывает западную часть страны с центральной, заявил министр энергетики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он объяснил, что из-за аварии автоматически сработали защитные системы.

Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины, — отметил глава ведомства.

Ранее в Киеве остановили движение поездов метро из-за отсутствия электричества. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, станции работают только как укрытия. Власти Харькова также ввели ограничения на работу подземки. Городская администрация также заявила об ограничениях в работе трамваев и троллейбусов.

Кроме того, в украинской столице полностью отключили водоснабжение. К работам привлекли энергетиков — они должны восстановить подачу электричества. Сроки устранения последствий аварии пока не называют.

Денис Шмыгаль
Украина
электроэнергия
аварии
Молдавия
Румыния
блэкаут
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о новой уловке мошенников по «переплате» за ЖКХ
Лик премьера Италии обнаружили в древнейшей римской базилике
Политолог ответил, пойдет ли Трамп на вторжение в Иран
Суд арестовал замглавы института МЧС по подозрению во взяточничестве
Убит полковник ВСУ, возглавлявший испытательный полигон вооружения
Россия отменила запрет на экспорт бензина для производителей
Уроженка Москвы Рыбакина впервые стала победительницей Australian Open
Крушение F-16 и критический удар по ВСУ: новости СВО к вечеру 31 января
Китай сделал Драко Малфоя символом Нового года
Дочь погибшего перевозчика дронов СБУ раскрыла подробности о его работе
В Нью-Йорке пингвины не выдержали мороз и «сбежали» из аквариума
В Госдуме оценили идею оценок за поведение школьников
В Крыму усомнились, что коллекция скифского золота на Украине в безопасности
Задушивший свою 18-летнюю девушку москвич явился в полицию
Россиянам предложили бесплатно узнать биологический возраст
Отказ от гражданства США, допинг-скандал, слезы отца: как живет Шарапова
Российский блогер насмерть разбился на мотоцикле в Таиланде
Обычный прыщ на лице вынудил россиянку лечь под нож
Российскому космонавту «открыли путь» на МКС
Министр энергетики Украины связал блэкаут с Румынией и Молдавией
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.