Министр энергетики Украины связал блэкаут с Румынией и Молдавией Шмыгаль связал блэкаут на Украине с аварией на линиях между Румынией и Молдавией

Масштабное обесточивание Украины произошло после отключения двух магистральных линий: 400 кВ между Румынией и Молдавией и 750 кВ, которая связывает западную часть страны с центральной, заявил министр энергетики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он объяснил, что из-за аварии автоматически сработали защитные системы.

Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины, — отметил глава ведомства.

Ранее в Киеве остановили движение поездов метро из-за отсутствия электричества. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, станции работают только как укрытия. Власти Харькова также ввели ограничения на работу подземки. Городская администрация также заявила об ограничениях в работе трамваев и троллейбусов.

Кроме того, в украинской столице полностью отключили водоснабжение. К работам привлекли энергетиков — они должны восстановить подачу электричества. Сроки устранения последствий аварии пока не называют.