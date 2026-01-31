Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 13:28

Метро в двух украинских городах перестало работать на фоне блэкаута

Метро в Харькове и Киеве перестало работать

В Киеве остановили движение поездов метро из-за отсутствия электричества, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telefarm-канале. По его словам, станции работают только как укрытия. Власти Харькова также ввели ограничения на работу подземки.

Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции сейчас работают только как укрытия (их питание обеспечивается резервными источниками), — отметил Кличко.

В пресс-службе харьковского метрополитена сообщили о приостановке движение поездов на всех ветках метро. Позже восстановили Холодногорско-Заводскую линию. Городская администрация заявила об ограничениях в работе трамваев и троллейбусов. Власти запустили временные автобусные маршруты.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль отметил, что в энергосистеме произошел крупный сбой из-за отключения двух магистральных линий: 400 кВ между Румынией и Молдавией и 750 кВ, которая связывает запад Украины с центральной частью страны. Были выведены из эксплуатации блоки атомных электростанций.

Ранее в Киеве полностью отключили водоснабжение. К работам привлекли энергетиков — они должны восстановить подачу электричества. Сроки устранения последствий аварии пока не называют.

Украина
Киев
Харьков
метро
электричество
