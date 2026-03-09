Наступление ВС РФ на Харьков 9 марта: последние новости, сводка на сегодня

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 9 марта 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 9 марта: обстановка на фронте сегодня

«Докладывает Добрый. На данном направлении ВС РФ продолжают отражать атаки врага, который перебрасывает новые силы, чтобы остановить продвижение наших подразделений. На нескольких участках продолжаются ожесточенные бои. Одним из наиболее напряженных участков остается район Волчанских Хуторов, где украинские подразделения регулярно проводят контратаки. Расчеты тяжелых огнеметных систем ГрВ „Север“ поддерживают наступление наших штурмовых групп на Волчанском и Великобурлукском направлениях. Термобарические снаряды выжигают опорные пункты ВСУ. На Липцевском участке в ходе боев отмечено продвижение наших бойцов в направлении населенного пункта Веселое. Нашим штурмовикам поддержку оказывают реактивщики огнеметных систем», — передает «Дневник Десантника».

По словам автора канала, на Юго-Восточной окраине населенного пункта Глубокое российская разведка обнаружила точку разгрузки вражеских боеприпасов, минометный расчет уничтожил все цели.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Между населенными пунктами Веселое и Графское наши подразделения дистанционными средствами уничтожают противника. Севернее Терного находится пограничный лес, наши подразделения ведут ежедневную работу, чтобы не пропустить ДРГ врага к нашим границам. На подступах к населенному пункту Верхняя Писаревка ВС РФ проводят зачистку лесопосадок. Восточнее села Избицкое в лесопосадке провалена контратака ВСУ. Западнее населенного пункта Старица наши бойцы давят противника. Продолжаются ожесточенные бои в населенном пункте Волчанские Хутора. Противник пытался выбить наши подразделения с позиций, но ВС РФ отразили контратаку, уничтожив большую часть противника. Восточнее села, в ходе разведывательных мероприятий, обнаружено местоположение минометного расчета ВСУ, откуда враг наносил удары по населенному пункту. Российские операторы FPV уничтожили обнаруженную цель. В районе населенного пункта Волоховское разведкой обнаружен пункт управления БПЛА врага, двумя нашими дронами удалось сжечь обнаруженный объект. В районе населенного пункта Чугуновка продолжаются бои в лесопосадке в южной части села, по новым данным участок нами не контролируется», — добавил «Дневник Десантника».

«Два майора» пишут, что на Харьковском направлении идут затяжные кровопролитные бои.

«Некогда направление от решительного и задачи выгнать противника подальше от границы превратилось в повседневную бойню в районе Волчанска и южнее. Продвижение согласно официальным релизам — метров по 100-300 в день, то есть не значительное с оперативной точки зрения. Идут вязкие бои. Купянск остается больной темой, по поводу которой всем все понятно, но принято решение изображать нейтральную ситуацию», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

