Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 8 марта 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в воскресенье, 8 марта: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении штурмовые группы „северян“ продолжают продвижение вглубь Харьковской области. Наши военные химики уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ около Терновой и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении наши штурмовики продвинулись до 250 метров на двух направлениях в районе села Волчанские Хутора. Силами армейской авиации уничтожена штурмовая группа 159-й ОМБр ВСУ, пытавшаяся форсировать реку Волчья в районе села Волоховка. На Липцевском направлении штурмовые группы 11-го АК продвинулись до 400 метров на трех участках в направлении села Веселого», — передает «Северный ветер».

Авторы канала отметили, что на Великобурлукском направлении штурмовики ВС РФ сломили упорное сопротивление ВСУ и продвинулись до 400 метров на четырех участках.

«Военные химики ГВ „Север“ уничтожили опорный пункт 1-й ОБр ТерО в лесном массиве восточнее села Зарубинка. В Харькове совершила самоубийство Влас — гражданская жена начальника местной полиции генерала Токара. Девушка была следователем Купянского отделения, однако планировала уволиться из правоохранительных органов и уехать за границу. По информации местных СМИ, Влас обвинили в незаконном обогащении за счет „боевых выплат“. После обнародования информации харьковская полиция возбудила уголовное дело по факту „разглашения служебной информации“», — добавил «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Дневник Десантника» пишет, что после успешного продвижения в Кучеровке российские войска продвигаются южнее населенного пункта.

«Также идет зачистка территории западнее села. В Подолах идут бои как в самом населенном пункте, так и севернее в лесопосадках. Севернее Купянск-Узлового постепенно продавливаем оборону противника и вклиниваемся малыми группами, разрезая вражеские позиции на секторы. По ЦРБ в Купянске также поступила информация, что наши бойцы, которые там держали оборону 4 месяца, несмотря на мощные удары и атаки со стороны противника, а также прямые ближние бои, вышли на связь и сообщили, что отражают попытки ВСУ проникнуть к руинам больницы и провести зачистку», — добавил автор канала.

WarGonzo передает, что на Купянском направлении ВС РФ проводят зачистку западнее Кучеровки.

«Идут бои в Подолах и в северной части самого Купянска. На Волчанском направлении ВС РФ продвигаются к Верхней Писаревке. Продолжается наступление в районе Веселого», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки «Север» продолжают наступление, расширяя полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

