Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 10:43

Наступление ВС РФ на Харьков 8 марта: труп жены генерала, успехи у Купянска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 8 марта 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в воскресенье, 8 марта: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении штурмовые группы „северян“ продолжают продвижение вглубь Харьковской области. Наши военные химики уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ около Терновой и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении наши штурмовики продвинулись до 250 метров на двух направлениях в районе села Волчанские Хутора. Силами армейской авиации уничтожена штурмовая группа 159-й ОМБр ВСУ, пытавшаяся форсировать реку Волчья в районе села Волоховка. На Липцевском направлении штурмовые группы 11-го АК продвинулись до 400 метров на трех участках в направлении села Веселого», — передает «Северный ветер».

Авторы канала отметили, что на Великобурлукском направлении штурмовики ВС РФ сломили упорное сопротивление ВСУ и продвинулись до 400 метров на четырех участках.

«Военные химики ГВ „Север“ уничтожили опорный пункт 1-й ОБр ТерО в лесном массиве восточнее села Зарубинка. В Харькове совершила самоубийство Влас — гражданская жена начальника местной полиции генерала Токара. Девушка была следователем Купянского отделения, однако планировала уволиться из правоохранительных органов и уехать за границу. По информации местных СМИ, Влас обвинили в незаконном обогащении за счет „боевых выплат“. После обнародования информации харьковская полиция возбудила уголовное дело по факту „разглашения служебной информации“», — добавил «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Дневник Десантника» пишет, что после успешного продвижения в Кучеровке российские войска продвигаются южнее населенного пункта.

«Также идет зачистка территории западнее села. В Подолах идут бои как в самом населенном пункте, так и севернее в лесопосадках. Севернее Купянск-Узлового постепенно продавливаем оборону противника и вклиниваемся малыми группами, разрезая вражеские позиции на секторы. По ЦРБ в Купянске также поступила информация, что наши бойцы, которые там держали оборону 4 месяца, несмотря на мощные удары и атаки со стороны противника, а также прямые ближние бои, вышли на связь и сообщили, что отражают попытки ВСУ проникнуть к руинам больницы и провести зачистку», — добавил автор канала.

WarGonzo передает, что на Купянском направлении ВС РФ проводят зачистку западнее Кучеровки.

«Идут бои в Подолах и в северной части самого Купянска. На Волчанском направлении ВС РФ продвигаются к Верхней Писаревке. Продолжается наступление в районе Веселого», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки «Север» продолжают наступление, расширяя полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Читайте также:

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Ведуновой

Ураганный ветер и холод до -6? Погода в Москве на неделе: чего ждать

Замена Гузеевой, роман с женатым, поцелуй с Петровым: как живет Аронова

Харьков
Харьковская область
Купянск
Волчанск
новости
сводки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, оспорит ли блогерша дело за рекламу на YouTube
На Западе увидели истинное отношение США к народу Ирана
Магнитные бури сегодня, 8 марта: что завтра, гипертония, раздражительность
Ситуация в Дубае 8 марта: рейсы в Россию, ограничения на вылет, удары Ирана
Названы регионы, где температура опустится до -33 градусов
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 марта: успехи и проблемы, сводка сегодня
Иран объявил об ударе по американскому военному лагерю Аль-Удайри в Кувейте
Названы самые популярные направления для отдыха весной
«Стеклянные глаза»: врач о вернувшихся из плена ВСУ российских бойцах
Стали известны все детали гигантских хищений на «зубах дракона»
ВС США назвали иранский корабль «законной целью»
Русская литература получила популярность в одной европейской стране
Наступление ВС РФ на Харьков 8 марта: труп жены генерала, успехи у Купянска
В Иране единогласно определились с новым лидером
Холлоуэй не смог стать «самым опасным ублюдком» ММА
«Не стыдно?»: во Франции отругали Зеленского из-за скандала в Венгрии
Один из самых известных детоубийц скончался после зверского нападения
Россиянин пострадал от атаки дрона ВСУ
Леди Гага выходит замуж
Режиссер «Слова пацана» удивился хейту в соцсетях
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.